Saray Bosna'da örnek hizmet

Başkent Saraybosna'daki Veteriner Merkezi'nde açılan ve donanımı modern ekipmanlarla sağlanan acil servis, Saraybosna Kantonu bölgesinde yaralanan veya hastalanan hayvanlara hizmet verecek.

Veteriner Merkezi Müdürü Nasiha Spahic, hayvanlar için acil servis projesinin ilk ayağı olarak mevcut yerin açıldığını, devamında üç haneli telefon numarasının alınacağını ve servise getirilecek durumda olmayan hayvanlar için de ambulans temin edileceğini belirtti.

Açılışa katılan Saraybosna Kantonu Başbakanı Nihad Uk da bu tarz acil servisin ülkede ilk olduğunu söyleyerek, projeye desteklerini sürdüreceklerini aktardı.