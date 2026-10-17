Sarı Yelekliler ve öğrencilerin katıldığı dev eylemlerde gözaltı sayısı 272'ye ulaştı

Fransa, son yılların en geniş katılımlı ve en sert protesto dalgalarından biriyle sarsılıyor. Hayat pahalılığı, artan enerji fiyatları, ekonomik eşitsizlikler ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı ülke genelinde düzenlenen gösteriler, güvenlik güçleriyle eylemciler arasında çatışmalara sahne oldu. Sarı yelekliler, öğrenciler, sendika üyeleri ve çiftçilerin omuz omuza verdiği eylemlerde tansiyon zirveye çıktı.

Paris ve büyük kentlerde çatışmalar çıktı

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde 500'den fazla noktada yapılması planlanan eylemlerin odağı başkent Paris oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı; bazı göstericilerin polise taş ve molotofkokteyli attığı bildirildi. Gare du Nord istasyonu çevresinde de hareketli dakikalar yaşanırken, göstericiler alanda Fransa ve Filistin bayrakları açtı.

Olayların kontrol altına alınması için Paris Emniyet Müdürlüğü; Champs-Élysées Caddesi, Élysée Sarayı ve Başbakanlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak gösterileri yasakladı. Çevik kuvvet ekiplerinin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olaylarda çöp konteynerleri ve bazı duraklar ateşe verildi. Başkentte bir otomobil ile gazete bayisi yanarken, metro seferlerinde aksamalar meydana geldi.

Provokasyonlar ve diğer şehirlerdeki eylemler

Protestolar sadece Paris ile sınırlı kalmadı. Marsilya'da göstericilerin belediye binasına girmesi üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Lyon kentinde bir turizm ofisi alevlere teslim olurken, Strasbourg ve Lyon'daki kalabalıkları dağıtmak için polisin biber gazı kullandığı açıklandı. Yetkililer, yaşanan yağma, kundaklama ve şiddet olaylarından aşırı sol grupları sorumlu tuttu.

Öğrenci eylemlerinden genel grev dalgasına

Eylül ayında Paris'in banliyölerindeki liselerde öğretmen eksikliği ve fiziki koşullar nedeniyle başlayan öğrenci eylemleri, kısa sürede hayat pahalılığına karşı ulusal bir isyana dönüştü. CGT sendikasının ücret ve emekli aylığı artışı talepleriyle destek verdiği genel grev dalgasında, şu ana kadar gözaltına alınan kişilerin sayısının 272'ye ulaştığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise taraflara kamu düzenine saygı gösterme ve sakinlik çağrısında bulundu.