Şarkıcı Barry Manilow kansere yakalandığını duyurdu

ABD’li ünlü müzisyen Barry Manilow, Instagram hesabından yaptığı açıklamada kendisine akciğer kanseri teşhisi konulduğunu duyurdu.

Grammy ödüllü sanatçı, tedavi süreci nedeniyle konserlerine ara vereceğini bildirdi.

Manilow, açıklamasında son aylarda yaşadığı sağlık sorunlarını da ayrıntılarıyla anlattı. Altı hafta süren bir bronşit geçirdiğini, ardından beş hafta süren bir nüks yaşadığını belirten sanatçı, bu sürecin ardından doktorunun tedbir amaçlı MR istediğini söyledi.

Manilow, tetkikler sonucunda sol akciğerinde cerrahi müdahale gerektiren kanserli bir lezyon tespit edildiğini ifade etti. Manilow, kanserli dokunun ameliyatla alınacağını, tedavisinin radyasyon ya da kemoterapi gerektirmediğini vurguladı.

Instagram paylaşımında güncellenmiş konser takvimini de paylaşan Manilow, şubat ayına kadar kendisini daha iyi hissetmeyi beklediğini söyledi.

“Mandy”, “Copacabana” ve “Can’t Smile Without You” gibi hit şarkılarıyla tanınan Barry Manilow’un kariyeri 60 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

New York College of Music ve Juilliard School’da müzikal tiyatro eğitimi alan Manilow, müzik kariyerinin yanı sıra sinema, Broadway ve televizyon projelerinde de yer aldı.

Manilow, 2017 yılında eşcinsel olduğunu ilk kez açıklamış, neredeyse 40 yıl süren ilişkisini menajeri Garry Kief ile 2014 yılında Palm Springs’te evlenmişti.