Şaşkına çeviren keşif! Yapay zeka sanıldı, uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı

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Tekneyle göle açıldı, karşısında bunu gördü

British Columbia bölgesindeki Williston Gölü’nde teknesiyle seyreden bölge sakini Rocky Avery, suyun üzerinde serbestçe hareket eden ve üzerinde yemyeşil ağaçların bulunduğu ilginç kütleyi fark etti.

Avery’nin kaydettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması kısa sürede büyük ilgi gördü. İlk etapta görüntülerin yapay zeka tarafından oluşturulmuş olabileceği düşünülse de kısa süre sonra sıra dışı oluşumun gerçek olduğu ortaya çıktı.

Uydu görüntüleri gerçeği doğruladı

Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel-2 uydusundan elde edilen görüntüler, yüzen kütlenin gerçekten Williston Gölü’nde bulunduğunu doğruladı.

Uydu görüntülerinde, temmuz ayında W.A.C. Bennett Barajı’nın yaklaşık 100 kilometre batısında küçük, yeşil bir adacığın su üzerinde sürüklendiği görüldü. Bir süre ortadan kaybolan kütle, ağustos ayının sonunda göle bağlanan Ospika Nehri yakınlarında yeniden tespit edildi.

Rekor su seviyesi kıyıdaki parçayı koparmış olabilir

Uzmanlar, oluşumun teknik olarak bir adadan ziyade bitki örtüsüyle kaplı dev bir sala benzediğini değerlendiriyor. Kütlenin, kökleri birbirine kenetlenmiş yoğun bir organik tabakadan oluştuğu düşünülüyor.

Baraj yetkilileri ise Williston Gölü’nün 14 yıl aradan sonra ilk kez tamamen dolduğuna dikkat çekti. Yükselen su seviyesinin, kıyıda yıllar boyunca biriken ve korunaklı şekilde duran bir bölümü yerinden kopararak göle sürüklemiş olabileceği değerlendiriliyor.

Tekne ve balıkçılar için tehlike oluşturuyor

Yüzen kütlenin şu an için bölgedeki hidroelektrik santrali açısından herhangi bir risk oluşturmadığı belirtildi. Ancak sürekli hareket eden ve işaretlenmemiş bir engel olması nedeniyle göldeki tekne sahipleri ve balıkçıların dikkatli olması gerekiyor.

Dünyanın en büyük yapay göllerinden biri olan Williston Gölü’nde sürüklenmeye devam eden yüzen ada, hem sıra dışı görüntüsü hem de nasıl oluştuğuna ilişkin gizemiyle bölgenin dikkat çeken doğa olaylarından biri oldu.