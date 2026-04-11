Savaş, Avrupa siyasetini vurdu: Enerji ve ekonomi baskısı

Financial Times’ın “Savaşın sonuçları, Avrupa'nın siyasi gerginliğine ekonomik sıkıntıları da ekliyor” başlıklı haberine göre, İran savaşı Avrupa ekonomisi üzerinde yeni bir enerji şoku yarattı. Avrupa’da doğal gaz fiyatlarının savaş öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 60 arttığı, artan enerji maliyetlerinin enflasyon ve üretim giderlerini yükselttiği belirtildi.

Haberde, Avrupa’nın Rusya’dan uzaklaşarak sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına yöneldiği ve bu tedarikin büyük ölçüde ABD’den sağlandığı ifade edildi. Orta Doğu kaynaklı arz kesintilerinin ise Avrupa’yı doğrudan etkilediği kaydedildi.

Maliyetler arttı

Yüksek enerji fiyatlarının otomotiv ve kimya gibi sektörlerde maliyetleri artırdığı, Avrupa Merkez Bankası’nın büyüme tahminini yüzde 0,9’a düşürdüğü belirtildi. Bölgenin küresel ekonomideki payının ise gerilemeye devam ettiği ifade edildi.

Avrupa ülkelerinin yüksek borç seviyeleriyle karşı karşıya olduğu, savunma harcamalarının son yıllarda önemli ölçüde arttığı ve sosyal harcamalar ile yaşlanan nüfusun bütçeler üzerinde baskı oluşturduğu aktarıldı.

Yeni göç dalgası ihtimali

Siyasi alanda ise aşırı sağ partilerin Avrupa genelinde güç kazandığı, yeni bir göç dalgası ihtimalinin siyasi baskıyı artırdığı ve Avrupa içinde politika uyumunun giderek zorlaştığı ifade edildi.

Haberde ayrıca Avrupa’nın ABD, Çin ve Rusya ile ilişkilerde aynı anda baskı altında kaldığı, mevcut küresel düzenin zayıfladığı değerlendirmelerine yer verildi. Bu çerçevede daha güçlü entegrasyon çağrılarının gündeme geldiği belirtildi.