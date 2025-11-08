Savaş kavramı değişiyor: ABD ordusu gözünü İHA’lara dikti

ABD Ordusu’un gelecek birkaç yıl içinde yaklaşık 1 milyon drone satın alması beklenirken, sonraki yıllarda da bu alımların süreceği belirtildi.

ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll’un açıklamalarına göre, ordunun zorlu bir görevi olduğunu, ABD ordusunun yılda sadece yaklaşık 50 bin İHA alabildiğini belirtti.

Driscoll ile Picatinny Arsenal Askeri Araştırma Üssünün En Üst Komutanı Tümgeneral John Reim, Rusya-Ukrayna savaşından çıkarılan dersleri ve ABD'nin bu savaşta İHA konuşlandırılmasının öneminden bahsetti.

İHA’lar öne çıktı

İHA’lar, yoğun hava savunma sistemleri nedeniyle geleneksel savaş uçaklarının az kullanılabildiği Rusya-Ukrayna savaşında en etkili silahlardan biri oldu.

Ukrayna ve Rusya, ayrı ayrı yılda yaklaşık 4 milyon İHA üretiyor, ancak ABD'li yetkililere göre Çin bu sayının iki katından daha fazla üretebilecek kapasiteye sahip.

Driscoll, önceliğinin ülke kapasitesini gelecekteki herhangi bir savaş için yeterli İHA üretebilecek bir konuma getirmek olduğunu belirtirken, motorlardan sensörlere, bataryalara, devre kartlarına kadar yerli üretimi teşvik etmeyi amaçladığını belirtti. Dünyada bu üretimlerin büyük bir bölümü Çin tarafından domine ediliyor.

İHA’lara bakış açısını değiştirmek

Reuters'a konuşan Driscoll, “Önümüzdeki iki ila üç yıl içinde en az bir milyon İHA satın almayı bekliyoruz. Ve bugün üzerinden bir ya da iki yılın sonunda, bir çatışma anında kaç İHA’ya ihtiyaç duyarsak üretebilecek kadar sağlam ve derin bir tedarik zincirini harekete geçirebileceğimizi bileceğimizi öngörüyoruz” dedi.

Driscoll, ordunun İHA’lara bakış açısını köklü şekilde değiştirmek istediğini; onları 'nadir ve özel' bir ekipmandan ziyade harcanabilir mühimmat gibi görmeyi tercih ettiğini söyledi.

Savaşın geleceği

Pentagon, İHA ediniminde karışık bir sicili aşmaya çalışıyor. 2023’te Pentagon liderleri, 2025 Ağustos’una kadar binlerce otonom İHA edinip sahaya sürmeyi hedefleyen Replicator girişimini duyurdu. Ancak programla ilgili gelişme sağlanmadı.

Temmuz ayında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İHA üretimini etkileyen kısıtlayıcı politikaları “geri çektiğini” belirten bir not imzaladı.

Reuters, Pentagon’un DOGE biriminin önümüzdeki aylarda on binlerce ucuz İHA edinimini de içerecek şekilde ABD askeri İHA programını kökten değiştirme çabalarına öncülük ettiğini bildirdi.

ABD’li yasama organı üyeleri, Pentagon’u yılda 1 milyon İHA inşa edebilecek bir tesis kurmaya yönlendirecek yasama düzenlemeleri sundular.

Ancak Driscoll, hedefinin finansmanı tek bir üretim tesisine dayandırmak değil, kaynakları yaymak olduğunu söyledi.

İHA’ların yarısından fazlası tek şirketten geliyor

Büyük savunma şirketleri ile ortaklık yapmak yerine, ordunun ticari uygulamaları da olabilecek İHA üreten şirketlerle çalışmak istediğini belirtti.

Çin’den yapılan ithalatlar, ABD ticari İHA satışlarının ezici çoğunluğunu oluşturuyor. Yarıdan fazlası, dünyanın en büyük İHA üreticisi DJI’dan geliyor.

Driscoll, artan İHA ihtiyaçları için yeterli finansmanın olduğuna güvendiğini ve ordunun bazı eski silah sistemlerinden tasfiye etmeye yönelik adımlar attığını söyledi.

Bütçe kararları sıklıkla kendi bölgelerine fayda sağlayan silah programlarını kesmeye isteksiz olan yasama organı onayını gerektiriyor.

Driscoll, “İHA’lar savaşın geleceği ve hem saldırı hem de savunma kabiliyetlerine yatırım yapmalıyız,” dedi.