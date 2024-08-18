Savaş sınıra dayandı! 120 binden fazla asker konuşlandı

Ukrayna, Belarus sınırındaki askeri varlığını artırmaya devam ediyor.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın sınıra 120 binden fazla asker yerleştirdiğini duyurdu. Rusya devlet haber ajansı RIA'nın haberine göre Lukaşenko, buna karşılık olarak tüm sınır boyunca askeri birlikler gönderdiklerini bildirdi.

'Hiç olmadığı kadar mayınlı'

NTV'de yer alan habere göre, Vladimir Putin'in sıkı müttefiki olan Lukaşenko, Belarus-Ukrayna sınırının “daha önce hiç olmadığı kadar” mayınlı olduğunu söyledi ve Ukrayna birliklerinin sınırı geçmeye çalışması halinde büyük kayıplara uğrayacağı konusunda uyardı.

"Kışkırtıcı eylem cevapsız kalmayacak"

Belarus lideri, bu "kışkırtıcı eylemin" cevapsız kalmayacağını belirtti.

Rusya'nın TASS haber ajansının bildirdiğine göre Belarus Dışişleri Bakanlığı, bu olay üzerine Ukrayna maslahatgüzarını çağırarak, yeni hava sahası ihlallerinin önlenmesi için tedbir istedi.

Belarus ordusu ise geçen ay hazırladığı raporda, kuzey Zhytomyr bölgesine Ukrayna'nın daha fazla asker, silah ve askeri teçhizat taşıdığını bildirmişti.

Moskova, Kiev'in Belarus sınırındaki askeri varlığını arttırdığı iddialarının "endişe kaynağı" olduğunu ifade etti.