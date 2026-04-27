Savaş sona erecek mi? İran'dan ABD'ye yeni teklif

ABD’li bir yetkili ve konuya yakın iki kaynağa göre İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve savaşın sona erdirilmesine yönelik yeni bir öneriyi ABD’ye iletti.

Teklifte nükleer müzakerelerin ilerleyen bir aşamaya bırakılması öngörülüyor.

Axios'ta yer alan habere göre diplomatik sürecin tıkandığı ve İran yönetimi içinde nükleer tavizler konusunda görüş ayrılıkları bulunduğu belirtilirken, söz konusu önerinin bu anlaşmazlığı aşarak daha hızlı bir çözüm hedeflediği ifade ediliyor.

Ancak uzmanlara göre, boğazın açılması ve ablukanın kaldırılması, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran üzerindeki en önemli baskı araçlarından birini ortadan kaldırabilir. Washington’un hedefleri arasında İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun azaltılması ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması yer alıyor.

Üç ABD yetkilisine göre Başkan Trump’ın, Pazartesi günü üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle İran konusunu değerlendirmek üzere Durum Odası’nda bir toplantı yapması bekleniyor. Toplantıda müzakerelerdeki çıkmaz ve olası sonraki adımlar konuşulacak.

Trump, Fox News’a yaptığı açıklamada İran’ın petrol ihracatını kısıtlayan deniz ablukasının devam etmesi gerektiğini savunarak, bunun Tahran’ı kısa sürede geri adım atmaya zorlayabileceğini söyledi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin hafta sonu Pakistan’da yaptığı temaslarda ilerleme sağlanamadığı bildirildi. ABD tarafı, Arakçi ile İslamabad’da görüşme planlayan özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’in ziyaretini iptal etti.

Arakçi’nin ayrıca Umman’da Hürmüz Boğazı’na ilişkin görüşmeler yaptığı ve Pazartesi günü Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesinin beklendiği aktarıldı.

Diplomatik kaynaklara göre İran, Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ilettiği yeni teklifinde önce boğaz krizinin çözülmesini, ardından uzun süreli ateşkes ya da kalıcı barış anlaşmasını öngörüyor. Nükleer müzakerelerin ise ancak bu aşamadan sonra başlaması planlanıyor.

Beyaz Saray’ın teklifi aldığı, ancak ABD’nin bu öneriye nasıl yanıt vereceğinin henüz netleşmediği ifade ediliyor.