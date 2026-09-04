Savaş suçlusu Mladiç için askeri tören: Sırbistan hattında tartışmalı naaş transferi!

Bosna Savaşı döneminde yaşanan soykırımın ve insanlık dışı suçların ana faillerinden biri olan eski Sırp komutan Ratko Mladiç’in cenazesi Sırbistan’a ulaştı. Uluslararası Ceza Mahkemeleri Müteakip Mekanizması tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılan Mladiç’in naaşının ülkeye getiriliş biçimi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Askeri törenle karşılandı

Uluslararası kamuoyunda "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladiç'in cenazesi için Sırbistan'da askeri tören düzenlendi. Savaş suçlarından mahkûm olmuş bir ismin resmi ve askeri nitelik taşıyan bir törenle karşılanıp nakledilmesi, Bosna-Hersek başta olmak üzere bölge ülkeleri ve kurban yakınları tarafından tepkiyle karşılandı.

Balkanlar'da tepki ve gerilim

Mladiç’in askeri törenle Sırbistan'a dönmesi, Bosna Savaşı'nın yaralarının hâlâ taze olduğu Balkanlar'da siyasi ve toplumsal gerilimi yeniden tırmandırdı. Savaş mağdurları ve insan hakları örgütleri, bir savaş suçlusunun bu şekilde anılmasının adalet duygusunu ve zedelenen toplumsal barışı yaraladığını ifade ediyor.