Savaş uçağı düştü, pilot öldü
Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü, F-18 tipi savaş uçağının düştüğünü ve pilotunun öldüğünü duyurdu.
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Kuveyt ordusuna ait bir savaş uçağının ülkenin kuzeyinde eğitim uçuşu sırasında düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Casim es-Sakr, X hesabından yaptığı açıklamada, "Kuveyt Hava Kuvvetleri'ne ait F-18 tipi savaş uçağının düştüğünü ve pilotunun öldüğünü" ifade etti.
Sakr, kazanın, pilotun öğleden sonra ülkenin kuzeyinde bir eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada meydana geldiğini kaydetti.
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