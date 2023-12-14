Savaş uçağıyla irtibatı kesilen ABD kulesi, THY pilotlarından yardım istedi

Önceki gün New York JFK Havalimanı’ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı’na uçan TK12 sefer numaralı uçak, Atlantik Okyanusu üzerinde seyir halindeyken, Gander Hava Trafik Kontrol merkezinden bir çağrı aldı.

ABD'li hava kontrolü çağrısında, dünyanın en pahalı askeri uçağı olan B-2 Spirit Stealth bombardıman uçağına ulaşamadıklarını belirterek, THY pilotundan uçağa çağrı yapmasını istedi.

Acil durum frekansı kullanıldı

Tolga Özbek’in haberine göre; kontrolörün talebiyle THY pilotları 121,5 acil durum frekansından B-2’nin pilotuna defalarca çağrı yaptı. Ancak savaş uçağından herhangi bir dönüş olmadı.

Bir süre sonra ABD kulesi, B-2 uçağının İngiltere’de Fairford Üssü’ne indiğinin belirlendiğini belirterek, THY pilotlarına yardımları içinteşekkür etti.