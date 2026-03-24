Savaş yakıt fiyatlarını artırdı: Güney Kore'den tek-çift plaka kararı

Güney Kore, savaşın neden olduğu artan yakıt fiyatlarına yanıt olarak araç kullanımına doğrudan kontroller getirmeye hazırlanıyor.

Çarşamba gece yarısından itibaren kamu sektörüne ait araçlar bir rotasyon sistemine tabi tutulacak. Plakaları 1 veya 6 ile biten araçların Pazartesi günleri, 2 veya 7 ile bitenlerin ise Salı günleri çalışmasına izin verilmeyecek.

Bu sistem özel araçlar için gönüllü olacak ancak yetkililer krizin derinleşmesi durumunda bunun değişebileceğini vurguluyor.

Söz konusu durum, böyle bir sistemin ilk kez uygulanması değil. 2010'lu yıllarda yüksek seviyelerdeki ince toz endişesi nedeniyle beş günlük bir araç rotasyon sistemi getirilmişti.

Hükümet ayrıca, petrolün en büyük 50 kurumsal tüketicisinden tüketimlerini azaltmanın yollarını bulmalarını istedi.

Maliye Bakanı Koo Yun-cheol, “Hükümet, savaşla ilgili ek bütçeler, azami fiyat sisteminde düzenlemeler, yakıt vergisi indirimleri ve tedarik zinciri yanıtları da dahil olmak üzere azami politika çabalarını gösterecektir” dedi.