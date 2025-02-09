Savaşı bitirecek hamle: Trump ile Putin telefonda görüştü

New York Post’un haberine göre, eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi meselesinin ele alındığı iddia edildi.

Gazete, Trump’ın Air Force One uçağında verdiği röportajda, Putin ile kaç kez görüştüğüne dair soruya net bir yanıt vermediğini aktardı. Trump, "Söylemesem daha iyi olur" derken, "Putin insanların öldüğünü görmek istemiyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, "Putin ile her zaman iyi bir ilişkisi olduğunu" ve savaşı bitirmek için somut bir planı bulunduğunu belirtti.

"Bu lanet şeyi bitirmek istiyorum"

Trump, "Umarım hızlı olur. Her gün insanlar ölüyor. Ukrayna'daki savaş çok kötü. Bu lanet şeyi sona erdirmek istiyorum" diyerek, savaşın bitirilmesi konusundaki isteğini yineledi. Öte yandan, Trump’ın önümüzdeki hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelerek barış sürecini görüşeceği de ifade edildi.

New York Post’un haberine rağmen, ne Kremlin ne de Beyaz Saray’dan görüşmeye dair bir doğrulama veya yalanlama gelmedi.