Savaşın 2 haftalık bilançosu: Ölenlerin sayısı 5 bini geçti, çoğu kadın ve çocuk

7 Ekim günü dünya, şok bir haberle uyandı. Hamas’a bağlı silahlı militanlar, 7 Ekim sabahı İsrail tarafına saldırı gerçekleştirdi. Binlerce silahlı militan tarafından yapılan saldırıda İsrailli siviller hedef alındı. Bu saldırı şokunu atlatan İsrail ise, SİHA, füze ve savaş uçaklarıyla Hamas yönetimindeki Gazze’yi hedef aldı. Hedef gözetmeksizin hatta sivillleri bilerek ve isteyerek hedef alan İsrail, son olarak hastane bombalamaktan çekinmedi.

İlk saldırın ardından 2 hafta geçti. Savaşın bilançosu, bölgede nasıl bir dramın yaşandığını ortaya koyuyor. Hamas’a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in saldırılarında meydana gelen hasara ilişkin bilgi verdi. Buna göre;

• Gazze’de 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 bina tamamen yıkıldığı.

• 62 kamu binası ile 133 bin 370 konut kısmi hasar gördü.

• Bunlardan 10 bin 127’si oturulamayacak durumda.

• Toplam 160 okul bombalamalarda zarar görürken, bunlardan 19’u hizmet dışı kaldı.

KAÇ CAN KAYBI VAR?

Savaşın ilk günlerinde Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

• Gazze’den düzenlenen saldırılarda 306’sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze’ye saldırılarında yaşanan can kayıpları hakkında bilgi verdi. Buna göre;

• Gazze’ye yapılan saldırılarda toplam 4 bin 137 kişi hayatını kaybetti.

• Saldırılarda 13 binden fazla kişi de yaralandı.

• Hayatını kaybedenlerin bin 661’sı çocuk

• Saldırılarda ölen kadın sayısı ise 908 kadın…

• Yaralananlar arasında 4 bin 232 çocuk, 3 bin 411 de kadın bulunuyor.