Savaşın drone cephesinde yeni gelişme: Rusya üretimi artırıyor

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Rusya, Ukrayna karşısında envanterini güçlendirmek amacıyla saldırı dronu üretim kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Tataristan'da bulunan Alabuga Politeknik merkezindeki üretim tesisleri genişletilirken, yeni üretim alanları, depolar ve ulaşım hatlarıyla birlikte kompleksin büyüklüğü 1.000 hektarı aştı.

Dev tesisin kapasitesi artırılıyor

Tataristan'daki Alabuga Politeknik merkezi, Rusya'nın "Geran" tipi saldırı insansız hava araçlarının üretildiği en büyük tesisi bünyesinde barındırıyor. Tesiste yeni üretim alanları, depolar ve ulaşım hatları oluşturuluyor.

Genişleme çalışmalarının ardından tesisin toplam büyüklüğü 1.000 hektarın üzerine çıktı.

Üretimde hedef ayda 11 bin drone

Rusya'nın saldırı dronu üretimindeki artış, uluslararası analiz kuruluşlarının değerlendirmelerine de yansıyor. ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), Rusya'nın aylık drone üretimini 5.500'ün üzerinde tahmin ediyor. Ukrayna askeri istihbarat kaynakları ise Geran dronlarının farklı modifikasyonlarıyla birlikte üretimin ayda 11 bin adede kadar çıkarılmasının hedeflendiğini aktarıyor.

Tesiste güvenlik önlemleri artırıldı

Alabuga tesisinin stratejik öneminin artmasıyla birlikte bölgedeki güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü (ISIS) tarafından incelenen uydu görüntülerinde, ana üretim alanlarının çevresine iki sıra kule inşa edildiği görülüyor. Ukrayna dronlarının olası saldırılarına karşı kulelerin arasına metal ağlar gerilirken, tesis çevresinde çok sayıda hava savunma mevzisi de konuşlandırıldı. Bu önlemlerle tesisin olası saldırılardan görebileceği zararın en aza indirilmesi hedefleniyor.

Çocukların da çalıştırıldığı iddiası

Alabuga'daki üretim tesisine ilişkin haberde, Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılarda yoğun olarak kullanılan dronların üretiminde reşit olmayan çocukların da çalıştırıldığı belirtiliyor.