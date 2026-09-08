Savaşın gölgesinde Avrupa ekonomisi hızlandı: Euro bölgesi yüzde 0,6 büyüdü

Euro bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde ilk üç aya kıyasla daha güçlü bir performans ortaya koydu. Eurostat verilerine göre 21 ülkenin oluşturduğu bölgenin gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) yüzde 0,6 arttı. İlk çeyrekte ekonomik aktivitenin yatay seyretmesinin ardından gelen bu sonuç, daha önce açıklanan yüzde 0,4'lük büyüme tahmininin de üzerine çıktı.

İrlanda'daki güçlü performans rakamı yukarı çekti

İkinci çeyrek büyümesine ilişkin önceki hesaplama yüzde 0,4 seviyesindeydi. Son verilerle birlikte oran yüzde 0,6'ya revize edildi. Yukarı yönlü değişiklikte özellikle İrlanda ekonomisinin önceki tahminlerden daha iyi bir performans göstermesi etkili oldu. Euro bölgesinin yıllıklandırılmış büyümesi ise yüzde 2,6 olarak hesaplandı. Böylece bölge, aynı dönemde yüzde 1,5 büyüyen ABD ekonomisinin önüne geçti. ABD'nin yanı sıra Çin, Japonya ve Hindistan ekonomilerinde de büyüme hızının gerilemesi dikkat çekti.

İhracat ve tüketici harcamaları ekonomiyi destekledi

Bölgedeki büyümenin iki önemli ayağını ihracat ile hanehalkı harcamaları oluşturdu. Tüketici harcamaları ikinci çeyrekte önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,4 yükseldi. Ancak motor yakıtına yönelik alımlarda haziranda yıllık bazda yüzde 4,2 düşüş görüldü. Euro bölgesinin ihracatı ise aynı dönemde yüzde 3,4 artış kaydetti. Bu yükselişin bir bölümünde, savaşın başlamasının ardından Asya'daki alıcılara kimyasal ürün gönderiminde yaşanan kesintilerin etkisi bulunduğu belirtildi.

Ekonomik hareketlilik ağustosta da korundu

Satın alma yöneticileriyle yapılan anketler, euro bölgesindeki ekonomik faaliyetlerin ağustos ayında temmuzdaki seviyesini sürdürdüğünü gösterdi. Temmuz ayında kaydedilen faaliyet artışı, son sekiz ayın en güçlü seviyesiydi. Ağustosta ise bu ivmede belirgin bir kayıp yaşanmadı. HSBC de bölgeye ilişkin beklentisini değiştirdi. Banka, savaşın başladığı dönemde yüzde 0,3 olarak açıkladığı 2026 büyüme tahminini yüzde 0,8'e yükseltti.

Gözler Avrupa Merkez Bankası toplantısında

Euro bölgesindeki ekonomik gelişmeler para politikasını da yakından ilgilendiriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın çarşamba ve perşembe günlerinde yapacağı toplantıda politika faizinin yüzde 2,25'ten yüzde 2,5'e çıkarılması bekleniyor. Banka, haziran ayında Eylül 2023'ten beri ilk kez faiz artırımına gitmiş ve borçlanma maliyetlerini yükseltmişti.

Yüksek enerji maliyetleri endişe yaratıyor

İkinci çeyrekteki güçlü büyümeye rağmen ekonomide kırılganlık işaretleri bulunuyor. Euro bölgesinde perakende satışların temmuz ayında gerilemesi ve Almanya'da sanayi üretiminin düşmesi, ekonomik aktivitenin önümüzdeki dönemde baskı altında kalabileceğine işaret ediyor. Enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması durumunda tüketici harcamalarının yıl sonuna doğru daha fazla zayıflayabileceği değerlendiriliyor. Özellikle kış aylarında artması beklenen ısınma giderleri, hanehalklarının bütçeleri üzerindeki yükü artırabilir. Bu nedenle tüketicilerin birikimlerini harcamak konusunda daha temkinli davranması bekleniyor.

Avrupa'nın ihracat modeli baskı altında

Avrupa ekonomisinin önündeki sorunlar enerji maliyetleriyle sınırlı değil. Yüksek enerji giderlerine ek olarak artan tarifeler ve Çinli üreticilerle yaşanan rekabet, bölgenin ihracata dayalı büyüme modelini zorlayan unsurlar arasında bulunuyor. Bu nedenle 2026 yılında dış ticaretin sağladığı büyüme katkısının kalıcı olmayabileceği değerlendiriliyor.