Savaşın gölgesinde dev imza: Çinli şirket Katar'da tünel inşasına onay verdi

China Railway Tunnel Group, dağlık alanlarda, su yollarının altında ve toplu ulaşım ağları için tünel inşaatı gerçekleştirirken; Advanced Pipes and Casts Co ise altyapı projelerine yönelik boru sistemleri ve prefabrik beton ürünleri üretiyor. Katar ve Suudi Arabistan, başkentleri Doha ile Riyad'ı ve uluslararası havalimanlarını birbirine bağlayacak 785 kilometrelik yüksek hızlı demiryolu hattı üzerinde çalışıyor. Yaklaşık altı yıl içinde tamamlanması planlanan bu hat ile sınır ötesi ticaretin ve turizmin canlandırılması hedefleniyor. Bununla birlikte Katar, altı Orta Doğu ülkesini kapsayan ve 2.177 kilometre uzunluğundaki Körfez Demiryolu projesine de destek veriyor.

Çatışmaların ve istikrarsızlığın projeye etkileri

Uzmanlar, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin ve çatışmaların altyapı projelerinde aksamalara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bazı analistler, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın projelerin ilerleme hızını etkileyebileceğini ve Çinli müteahhitlerin bazı bölgesel projeleri gözden geçirmek zorunda kalabileceğini belirtiyor. Buna karşın, devlete ait bir şirketin yürüttüğü bu çalışmanın yalnızca ticari bir hamle olmadığı, Çin ile Katar hükümetleri arasında uzun vadeli iş birliği ve karşılıklı güven köprüsü kurmayı amaçladığı ifade ediliyor.