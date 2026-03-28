Savaşta bir ilk: Yemen’den İsrail’e savaşın başından bu yana ilk füze saldırısı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Yemen'deki İran destekli Husiler'den dikkat çeken bir hamle geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin güneyindeki Beerşeba ve çevresindeki kasabalarda sirenlerin çaldığı bildirildi.

Füzenin önlendiği, ilk belirlemelere göre saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Yaşanan gelişme, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın başından bu yana Husilerin İsrail’e gerçekleştirdiği ilk saldırı olarak kayıtlara geçti.