Savaşta son durum: Nefesler tutuldu, gözler kara harekatında

Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi sabahı İsrail'e başlattığı şok saldırı ve ardından İsrail'in savaş ilan etmesi ile dünyanın neredeyse tek gündemi bu oldu. İsrail ile Filistin arasındaki savaş 7. gününde devam ederken İsrail ordusu Gazze şeridindeki sivillere evlerini terk edip güneye gitmeleri için 24 saat süre verdi, BM söz konusu eylemin yıkıcı insani sonuçları olacağı konusunda uyardı ve talebin iptal edilmesini istedi. Ancak İsrail geri adım atacak gibi durmuyor. Bu arada Hamas’tan bir son dakika açıklaması geldi. Hamas, aralarında yabancıların da bulunduğu 13 rehinenin İsrail tarafından yapılan bombalı saldırılarda öldürüldüğünü açıkladı.

Gergin cuma

Öte yandan Filistinlilerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gitmeye çalıştığı görülürken, İsrail polislerinin sıkı güvenlik önlemleri aldıkları ve içeri sadece kısıtlı sayıda insanın girmesine izin verdiği görüldü. Lübnan sınırından gelen görüntülerde İsrail askerlerinin Metula kasabasındaki evlerin arasında konuşlandığı görüldü.

Mısır alarma geçti

Mısırlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi Associated Press'e yaptığı açıklamada İsrail'in tahliye emri sonrası Mısır'ın binlerce güvenlik gücünü konuşlandırarak Gazze sınırındaki güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. Mısır hükümeti olası bir göçmen akışına karşı önlem almaya çalışıyor. Yerel basında çıkan haberlere göre ise Ürdünlüler, Filistinlilere destek gösterisi olarak İsrail sınırına doğru yürüyor.

Türkiye'den Gazze'ye insani yardım

Savaşın çıktığı ilk günden beri ihtiyatlı açıklamalar yapan Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemelerin Mısır'dan Gazze'ye götürüleceği öğrenildi.

İsrail’in büyük bir saldırı yapacağını ve bu yüzden sivillerin Gazze’den ayrılmasını istemesi üzerine Hamas da harekete geçti. Hamas, İsrail'in Gazze'den geniş kapsamlı tahliye emri vermesinin ardından Filistinlilere evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

İran'dan "yeni cephe" mesajı

Lübnan'da konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik "savaş suçlarının devam etmesi" durumunda yeni cephe açılabileceğini söyledi.

Abdullahiyan, "Diğer Müslüman devletlerle birlikte İsrail'in Gazze halkına yönelik cinayetlerine artık tahammül etmeyeceğimizi yüksek sesle ilan etmek için Beyrut'a geldik." ifadelerini kullandı.

Can kaybı her dakika artıyor

Yetkili isimlerin yaptığı açıklamalara göre, Gazze'de en az 1537 kişi, İsrail’in yaptığı bombalamalarda hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 6 bin 612 kişi olarak açıklandı. Gerçek rakamın bunun çok üzerinde olduğu düşünülüyor. Ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da 31 kişi hayatını kaybetti, 600 kişi yaralandı. Hamas’ın saldırıları sonucu hayatını kaybeden İsrailli sayısı da artıyor. Son açıklanan rakamlara göre İsrail'de 1300 kişi hayatını kaybetti, 3200 kişi de yaralandı. Yaralıların bazılarının durumu ağır.

İsrail, altı gün içinde "Gazze'deki Hamas hedeflerine 4 bin ton ağırlığında 6 bin bomba attığını" açıkladı. İsrail Hava Kuvvetleri, hava saldırılarının 3.600'den fazla hedefi vurduğunu söyledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını iddia etti.