Savunma Bakanı Hegseth'in infaz planına hem Cumhuriyetçilerden hem Demokratlardan veto çağrısı

Pentagon, 2009 yılında Fort Hood askeri üssünde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 13 kişiyi öldüren eski asker Nidal Hasan'ın idam mangasıyla 3 Aralık'ta infaz edileceğini açıkladı. Başkan Donald Trump'ın, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in tavsiyesiyle onayladığı bu karar, gerçekleşmesi durumunda 65 yıl sonra bir ABD askerinin ilk infazı ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk askeri idam mangası uygulaması olacak.

İnfazın, saldırının gerçekleştiği haftanın aynı gününde ve aynı saatinde Fort Hood'da yapılması öngörülüyor.

Canlı yayın planına siyasi ve ahlaki tepkiler

Planlanan infazın canlı yayınlanacak olması, Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin yanı sıra kilise ve insan hakları örgütlerinin de hedefi haline geldi. Eleştirmenler, canlı yayının olayı eğlenceye dönüştürebileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası alandaki ahlaki itibarını ciddi şekilde zedeleyebileceğini savunuyor. Öte yandan Pentagon, yayının hangi platformda ve nasıl sunulacağına dair henüz net bir açıklama yapmazken, sosyal medya platformlarının şiddet içeren canlı yayın politikaları da bu planın uygulanabilirliğini tartışmaya açıyor.