Savunma Bakanı Katz: İsrail, ABD-İran anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinden çekilmeyecek

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ABD ile İran arasında varılan mutabakata rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi.

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif’in ABD ile Tahran yönetimi arasında bir anlaşmaya varıldığını duyurmasının ardından İsrailli yetkililer, Netanyahu’nun Trump’a Kudüs’ün Hizbullah’a karşı hareket özgürlüğünü sınırlayan herhangi bir düzenlemeyi kabul etmeyeceğini açıkça söylediğini ifade etti.

Yetkililere göre İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) mevcut pozisyonlarında kalacak, Lübnan altyapısını yok etmek ve İsrail’e yönelik her türlü saldırıya karşılık vermek de dâhil olmak üzere Hizbullah’tan gelen tehditleri bertaraf etmeye devam edecek.

İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD ve İran arasında varılan anlaşmayla ilgili yaptığı paylaşımda "Trump'ın anlaşması bizi bağlamıyor.İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı değildir ve biz bağımsız ve egemen bir devletiz" ifadeleriyle yanıt vermişti.

ABD'yi sevdiklerini ve ABD Başkanı Donald Trump'a minnettar olduklarını vurgulayan Ben-Gvir, "Aynı zamanda, İsrail Devleti bir muz cumhuriyeti değildir" diye eklemişti.