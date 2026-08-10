Savunma sanayi start-up’ı Cambridge Aerospace 300 milyon dolar yatırım aldı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Deniz Güldağ

Cambridge Aerospace, bir yandan İngiltere Savunma Bakanlığı ile sözleşmeler imzalarken diğer yandan ürünlerini ABD hükümetine tedarik etmek için de görüşmeler yürütüyor.

Şirketin yatırım turuna, Elon Musk'ın SpaceX şirketinin de önde gelen yatırımcıları arasında yer alan San Francisco merkezli sermaye yatırım şirketi DFJ Growth liderlik etti.

Şirketin CEO'su Steven Barrett'ın verdiği bilgilere göre, son yatırımlarla birlikte Cambridge Aerospace'in 2024'teki kuruluşundan bu yana topladığı toplam sermaye 630 milyon doların üzerine çıktı.

Şirket, yeni finansmanı iki ana ürününün üretim kapasitesini artırmak için kullanacak; Bunlardan ilki, balistik füzeler gibi yüksek hızlı hedeflere karşı tasarlanan roket motorlu defans füzesi Starhammer. Diğeri ise daha düşük maliyetli İHA ve kruz füzesi (seyir füzesi) savunma sistemi Skyhammer.

Skyhammer'ın üretimi halihazırda devam ederken, şirket gelecek yıl mart ayı sonuna kadar ayda 2 bin 500 adet üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyor. Starhammer'ın ise gelecek yıl piyasaya sunulması bekleniyor.