Schengen gerilimi tırmanıyor: İki ülke birbirine girdi!

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Geçen hafta İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yaşanan yoğun göçmen geçişinin Avrupa'da yarattığı karmaşa sürüyor. İtalya'daki sağcı hükümetin, üye ülkeler arasında seyahat serbestisini düzenleyen Schengen anlaşmasını İspanya için askıya alması kriz yaratmıştı.

Şimdi Madrid yönetimi, karşılık olarak sınırı geçmek isteyen İtalyanların kontrole tabi tutulacağını bildirdi.

İspanya, İtalya'nın geçici sınır kontrollerine son vermemesi durumunda mütekabiliyet ilkesi gereği önlem alacağını bildirerek Roma'ya ültimatom vermişti.

Yolculara yönelik kontroller başlatıldı

İtalya'nın ültimatomu reddetmesinin ardından İspanya da İtalya'dan gelen yolculara yönelik kontroller gerçekleştireceğini açıkladı.

Buna göre, Cumartesi gününden itibaren İtalya'dan gelen yolcular liman ve havalimanlarında rastgele kontrollere tabi tutulacak. Tedbirin ilk etapta 7 Eylül'e kadar sürmesi bekleniyor.

Madrid buna gerekçe olarak "İtalya'ya yönelik düzensiz göçmen girişini" gösterdi. İspanyol hükümeti daha önce, son yıllarda en yüksek sayıda "düzensiz geçiş" kaydeden ülkenin İtalya olduğu ve rakamların İspanya'dakinin iki katına ulaştığı açıklamasını yapmıştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Madrid'in uyarısı üzerine "herhangi bir ültimatoma boyun eğmeyeceğini" açıkça ortaya koymuş, "İtalya, ulusal güvenlik ve sınır kontrolleri konusunda yurt dışından gelen ültimatomları veya dayatmaları kabul etmez" demişti.

İtalya'nın İspanya'ya yönelik sınır kontrollerini en az 15 Ağustos'a kadar sürdüreceği açıklanmıştı.

Ceuta'dan İtalya'ya geçmek mümkün mü?

Geçen hafta birkaç gün içinde yaklaşık 72 bin düzensiz göçmen Ceuta'ya akın etmiş, 80 kadar göçmen hayatını kaybetmişti.

İtalya, Ceuta'ya giriş yapan göçmenlerin ülkesine geçmesini önlemek amacıyla Schengen'i İspanya açısından kısmen askıya almıştı. Başbakan Meloni "bu olağanüstü önleme ulusal güvenliği korumak ve İtalya için olası etkilerini engellemek" için başvurulduğunu açıklamıştı.

İspanya ile İtalya arasında kara sınırı bulunmadığı için sınır kontrolleri deniz ve hava trafiğinde ve asıl olarak AB vatandaşı olmayan yolculara uygulanıyor. Ancak Ceuta'ya gelen düzensiz göçmenlerin İspanya ana karası üzerinden İtalya'ya hava ya da deniz yoluyla ulaşma imkânı zaten bulunmuyor.

İspanya hükümeti de İtalya'ya tepki olarak, Ceuta'ya düzensiz yollarla giren göçmenlerin Schengen Bölgesi'ne erişim sağlayamadığını ve büyük bölümünün Fas'a geri döndüğünü vurgulamıştı.

Göç politikası konusundaki görüş ayrılıkları

AB üyesi iki ülke arasında yaşanan son gerilim, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez arasındaki ilişkilerde yeni bir dip noktaya işaret ediyor.

Meloni, Avrupa'da daha sıkı göç kontrolü politikalarının önde gelen savunucularından biri olarak öne çıkarken, Sanchez genel olarak daha liberal bir yaklaşımı destekliyor. İspanyol lider ayrıca kısa süre önce, ülkede belgesiz yaşayan göçmenleri kapsayan geniş ölçekli bir yasallaştırma programı duyurmuştu.