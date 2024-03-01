Schengen vizesine başvuracaklar dikkat! Almanya değişiklik yaptı mı? İşte kritik açıklama

Uzun zamandır başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi almak için başvuruda bulunan kişiler, randevu almak için uzun süre beklemek durumunda kalıyor.

Bununla birlikte çok sayıda da Türk vatandaşı da vize reddi ile karşılaşıyor. Almanya'nın 18 Mart’tan itibaren randevu sürecini iki adımda gerçekleştireceğine yönelik haberler gündem oldu.

Habertürk'ün haberine göre, Almanya vize sürecinde yetkili kurum olan iData konuya ilişkin açıklama yaptı. iDATA'dan ise konuya yönelik henüz kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığı, şu an için sistemin eskisi gibi internet üzerinden tek aşamalı bir başvuru olduğu açıklaması geldi.

Açıklamada ayrıca herhangi bir gelişmenin olması durumunda bunun hem iDATA'nın hem de Almanya Büyükelçiliği'nin resmi sayfasında duyuru olarak paylaşılacağı vurgulandı.