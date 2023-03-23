Scholz: AB ile içten yanmalı motorlarda çözüme doğru ilerliyoruz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa gündeminde yer alan birçok konuyu Liderler Zirvesi'nde ele alacaklarını bildiren Scholz, bunlardan birinin AB'nin rekabet gücü olacağını belirtti.

Scholz, AB Komisyonu ile Alman hükümeti arasında içten yanmalı motorlar konusundaki görüşmelerin yolunda gittiğini aktararak, "Şimdi mesele, Komisyon'un uzun süredir verdiği taahhüdü uygulamak için doğru yolu bulma meselesi." dedi.

Başını Almanya'nın çektiği bir grup ülke, AB'nin 2035 yılından itibaren içten yanmalı motora sahip, yani benzinli ve dizel yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine karşı çıkmıştı.

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan ve AB ülkelerinde satılacak yeni otomobillere ve hafif ticari taşıtlara katı karbon emisyon standartları getirecek düzenleme, AB'nin büyük otomobil üreticisi ülkelerinin tepkisini çekmişti.

Almanya, planı desteklemek için AB'nin e-yakıt olarak bilinen, yenilenebilir enerji ve havadaki karbondioksiti yakalama ve üretilen sentetik yakıtlarla ilgili bir muafiyet getirilmesi gerektiğini belirtmiş, AB Komisyonu'ndan bu konuda bir düzenleme talep etmişti.

Böylece sentetik yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorlara sahip yeni arabaların satışına dair güvence isteyen Almanya'nın bu tutumu, Fransa'nın tepkisini çekmişti. Bu konuda AB Komisyonu ile Almanya arasındaki müzakereler ise devam ediyor.

AB'de içten yanmalı motorlar konusundaki anlaşmazlık, bazı AB yetkilileri arasında diğer büyük yasalarla ilgili siyasi anlaşmaların çözülebileceğine dair endişelere yol açmıştı.