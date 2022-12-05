Scholz: Dünyayı benzeri bloklara bölmekten kaçınmalıyız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeni bir Soğuk Savaş dönemi ortaya çıkmasından, dünyayı bloklara bölmekten kaçınmak gerektiğini söyledi.

Foreign Affairs dergisine yazan Scholz, yeni bir ortaklık inşa etmek için tüm çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Scholz, "Batı demokratik değerler için ayağa kalkmalı ve açık toplumları korumalı, ancak dünyayı bir kez daha bloklara bölmekten kaçınmalıyız. Almanlar Avrupa'nın güvenliğinin garantörü haline gelme niyetindeler. Potansiyel bir savaş sonrası barış anlaşmasının parçası olarak Ukrayna'nın güvenliğinin sürdürülmesine bağlılığımız devam ediyor" dedi.