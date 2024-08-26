Scholz'dan, Almanya'ya düzensiz göçe karşı sert mesaj

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Solingen kentinde Cuma akşamı 3 kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı saldırının ardından bugün olay yerini ziyaret etti. "Bu terörizmdi, hepimize yönelik bir terörizmdi. Hiçbir zaman sineye çekmeyeceğimiz, kabul etmeyeceğimiz bir şeydi" diyen Scholz, silah yasasının sertleştirileceği ve Almanya'da kalma izni bulunmayan kişilerin daha kararlı bir şekilde sınır dışı edileceği mesajı verdi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre saldırı nedeniyle öfkeli ve kızgın olduğunu belirten Scholz, öfkesinin "barışçıl birlikte yaşamı tehdit eden İslamcılara yönelik olduğunu" ifade ederek saldırganın hızlı ve sert bir şekilde cezalandırılmasını talep etti. Scholz, radikal İslamcılığın toplumu bölmesine de toplumdaki birlikteliğin bozulmasına da izin vermeyeceklerini kaydetti.

Silah yasasının, özellikle de bıçak kullanımıyla ilgili düzenlemelerin hızlı bir şekilde sertleştirileceğini açıklayan Başbakan, bunun için ellerindeki tüm imkânları kullanacakları sözünü verdi.

Saldırganın, kentin 650'nci yılının kutlandığı festivalde sahne önünde duran seyircilere bıçakla saldırdığı olayda dördü ağır sekiz kişi de yaralanmıştı. IŞİD'in üstlendiği saldırıyı düzenlediğini belirten 26 yaşındaki bir Suriyeli, Cumartesi günü polise teslim olmuştu.

Bulgaristan'a gönderilmediği ortaya çıkmıştı

Zanlının geçen yıl sınır dışı edilmesi gereken, ancak gerekli adımlar atılmadığı için Almanya'da kalan bir Suriye vatandaşı olması, sığınmacıların durumuna yönelik tartışmaları da alevlendirmişti. Başbakan Scholz, sınır dışıları gerekirse hukuki düzenlemelerle daha da hızlandıracaklarını belirterek bunun için aynı zamanda icranın da pratik ve tutarlı olması gerektiğini vurguladı.

Bir sığınmacının AB'ye ilk giriş yaptığı ülkeye gönderilmesi uygulamasını da içeren Dublin Prosedürüne atıfta bulunan Scholz, daha önce başka bir AB ülkesinde bulunan sığınmacıların Dublin'e göre sınır dışı edilmesi uygulamalarının ilerletilmesi ve bu konuda uzman bir görev gücü kurulması gerektiğini belirtti. Solingen saldırısının zanlısının AB'ye Bulgaristan üzerinden giriş yaparak Almanya'ya geçtiği, ancak altı aylık süre içinde Bulgaristan'a gönderilemediği için Almanya'nın sorumluluğu altına girdiği, Alman medyasına yansımıştı.

Başbakan Scholz, iltica hukukunda sertleştirmelere gidilmesi konusunda ise daha temkinli bir tutum sergiledi. Hükümetin kısa süre önce sınır dışı ve geri göndermeleri hızlandırma yönünde aldığı kararlara işaret eden Scholz, Almanya'dan sınır dışıların son dönemde yüzde 30 arttığını, ancak yine de bunun rahatça arkaya yaslanmak için yeterli olmadığını kaydetti.