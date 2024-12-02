Schumacher ailesine 12 milyon sterlinlik şantaj! Türk çete tutuklandı

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in ailesi, eski bir güvenlik görevlisinin de yer aldığı belirtilen 12 milyon sterlinlik şantaj girişimiyle sarsıldı. 2013’teki kayak kazasından sonra Schumacher’in sağlık durumu gizli tutulmuş ve yalnızca güvenilir kişilerin bu bilgilere erişmesine izin verilmişti.

Eski koruma şantaj suçlamasıyla gündeme geldi

Alman basınına göre; Schumacher'in eski koruması Markus Fritsche, üç kişilik bir çetenin parçası olarak aileyi hedef aldı. Fritsche, kazadan önceki 18 ay boyunca Schumacher ailesiyle yakın çalışmış ve Alman pilotun özel tıbbi tedavilerine erişim sağlamıştı. İşine son verilmesinin ardından Fritsche’nin intikam duygusuyla bu şantaj planını başlattığı iddia edildi.

Özel bilgileri ailesine karşı kullandı

Fritsche, Schumacher’in evinden ayrılırken, 1.500 fotoğraf, 200 video ve kapsamlı tıbbi notları içeren dört USB bellek ve iki sabit diski yanında götürdü. İddialara göre çete, bu bilgileri Schumacher ailesine karşı kullanarak karanlık internet ortamında yayımlamakla tehdit etti ve 12 milyon sterlin fidye talep etti.

Planı çökertildi

Fritsche’nin uzun zamandır tanıdığı Yılmaz Tozturkan ve onun bilişim teknolojileri uzmanı oğlu Lins de planın bir parçasıydı. Aileyle 3 Haziran’da iletişime geçen çete, sekiz gün sonra evlerine dört görüntü gönderdi ve fidyenin bir ay içinde ödenmesini istedi. Ancak Alman polisi 19 Haziran’da Tozturkan ve oğlunu yakalayarak planı çökertti. Tozturkan tutuklanırken, oğlu Lins ve Fritsche kefaletle serbest bırakıldı.

Dava wuppertal’da görülecek

Wuppertal Savcısı Wolf-Tilman Baumert, İsviçre ve Alman polisinin ortak operasyonuyla yakalanan çetenin soruşturmasının tamamlandığını açıkladı. Dava, önümüzdeki ay başlayacak ve ilk duruşmalarda hakimin delillerin yeterliliğini değerlendireceği belirtiliyor. Duruşmaların Şubat 2024’e kadar devam etmesi bekleniyor.