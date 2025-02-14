Schumacher’in ailesine şantaj davası: Ceza alanlar arasında bir Türk de var

2013'te Fransa'da kayak kazası geçirdikten sonra bitkisel hayata giren Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in tıbbi fotoğraflarının sızdırılması dünya gündemine oturmuştu. Fotoğraflar karşılığında Schumacher'in ailesine milyonlarca sterlinlik şantaj yapıldığı iddia edilmişti. Aileden para talep eden üç kişi hakkında devam eden davada karar açıklandı.

İddiaya göre Schumacher'in eski korumalarından Markus Fritsche, aileye şantaj yapmak için arkadaşı Yılmaz Toztürkan ve bilişim uzmanı oğlundan yardım aldı. Schumacher'in bin 500 fotoğrafını, 200 videosunu ve tıbbi bakımının ayrıntılarını internette yayınlamakla tehdit eden adam, aileden 13 milyon sterlin istedi.

Toztürkan üç yıl hapis cezasına çarptırılırken, bilişim uzmanı oğlu altı ay ertelenmiş hapis cezası aldı. Fritsche de iki yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Cezaları az buldular

Schumacher ailesinin avukatı cezaları hafif bulurken, kararı temyize götüreceklerini belirtti.

Ne olmuştu?

Davada baş sanık olarak Schumacher'in eski korumalarından Markus Fritsche gösterildi.

Markus Fritsche, kazadan sonra Schumacher'in eşi Corina Schumacher tarafından işe alındı. Şu an 53 yaşında olan Fristche, 8 yıl boyunca Schumacher'in bakım sürecine dahil oldu.

Daha sonra aile bu bakım sürecinde değişiklik yapmaya karar verdi. Bu kararın işten çıkarılma anlamına geldiğini anlayan Fritsche, iddiaya göre şantaj planını hazırladı.

Daily Mail'e göre, hassas içeriklerin büyük çoğunluğu Fritsche tarafından Schumacher'in malikanesinden dört USB bellek ve iki sabit diskle çıkarıldı.