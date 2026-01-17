SDG Halep'ten çekileceğini açıkladı

Şam hükümetinin Deyr Hafir ve Meskene bölgelerini "kapalı askeri bölge" ilan ederek saldırı başlatması ardından ABD’nin yoğun diplomatik temasları sonrası SDG lideri Mazlum Abdi, açıklama yaparak Fırat’ın batısından çekileceklerini, Fırat'ın doğusuna yeniden konuşlanacaklarını duyurdu.

Mazlum Abdi mesajında, kararın dost ülkeler ve arabulucuların devreye girmesiyle alındığını vurguladı. Mazlum Abdi, alınan kararları şu ifadelerle duyurdu:

"Dost ülkelerin ve arabulucuların çağrıları üzerine; entegrasyon sürecini tamamlama konusundaki iyi niyetimizi göstermek ve 10 Mart anlaşmasının maddelerini uygulamaya olan bağlılığımız gereği; İki gündür saldırılara maruz kalan Halep'in doğusundaki mevcut temas hatlarından güçlerimizi, yarın sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlandırmak üzere çekme kararı aldık."

Bölgede son 48 saattir Şam hükümetine bağlı güçlerin, SDG kontrolündeki Deyr Hafir bölgesine yönelik ağır topçu atışları sürüyordu.ere yer verildi:

