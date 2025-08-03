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SDG’den Münbiç’te Suriye ordusuna saldırı: 7 yaralı

Suriye Savunma Bakanlığı, SDG’nin Münbiç’te ordu güçlerine düzenlediği saldırıda 4 asker ve 3 sivilin yaralandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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SDG’den Münbiç’te Suriye ordusuna saldırı: 7 yaralı
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Suriye Savunma Bakanlığı, SDG'nin Münbiç'te ordu güçlerine saldırdığını açıkladı.

4 ordu personeli ve 3 sivil yaralandı

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Münbiç'teki saldırıda 4 ordu personeli ve 3 sivilin yaralandığı belirtildi. Açıklamada "SDG'nin saldırısı sorumsuzca ve sebebi bilinmiyor" ifadelerine yer verildi.

SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesi planlanıyor

Omurgasını PYD/YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesi planlanıyor. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, SDG'nin entegrasyon sürecinin zaman alabileceğini vurgulamıştı.

Paris'teki toplantı ertelenmişti

Suriye hükümeti ile SDG arasında entegrasyon konusunda Paris'te yapılması planlanan toplantı ertelenmişti. (NTV)

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