SDG’den Münbiç’te Suriye ordusuna saldırı: 7 yaralı
Suriye Savunma Bakanlığı, SDG’nin Münbiç’te ordu güçlerine düzenlediği saldırıda 4 asker ve 3 sivilin yaralandığını duyurdu.
Suriye Savunma Bakanlığı, SDG'nin Münbiç'te ordu güçlerine saldırdığını açıkladı.
4 ordu personeli ve 3 sivil yaralandı
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Münbiç'teki saldırıda 4 ordu personeli ve 3 sivilin yaralandığı belirtildi. Açıklamada "SDG'nin saldırısı sorumsuzca ve sebebi bilinmiyor" ifadelerine yer verildi.
SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesi planlanıyor
Omurgasını PYD/YPG'nin oluşturduğu SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesi planlanıyor. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, SDG'nin entegrasyon sürecinin zaman alabileceğini vurgulamıştı.
Paris'teki toplantı ertelenmişti
Suriye hükümeti ile SDG arasında entegrasyon konusunda Paris'te yapılması planlanan toplantı ertelenmişti. (NTV)