Seçilince Trump’a bağış yaptılar: Amazon ve Meta’dan 1’er milyon dolar

Reuters’ın haberine göre, seçim öncesinde Trump’ı destekleyen ve bağış yapan Elon Musk’ın servetinin fırlamasıyla seçim sonrasında göreve başlama törenine Amazon (AMZN) ve Meta’nın (META) 1’er milyon dolarlık katkıda bulunduğu görüldü.

Bezos ile Trump yemek yiyecek

Bezos’un Amazon’u, töreni Prime Video’da yayınlamayı planlarken, gelecek hafta Trump ile görüşmesi de planlanıyor. Bu görüşme Trump’ın, Bezos'un olan Washington Post’u habercilik anlayışı nedeniyle eleştirmesi sonrasında olması dikkat çekiyor.

Washington Post, son başkanlık seçimlerinde aday desteklememe kararı alırken, Bezos, bir köşe yazısında da kararını savunarak “medya güvenilirliğine” ihtiyaca vurgu yapmıştı.

Eski düşmanlar dost olma yolunda

Meta’nın bağışı ise Trump’ın, Zuckerberg’in şirketini sansürle suçlaması sonrası oldu. Meta’nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg, şirketin pandemiyle ilgili içerikleri denetlemede “aşırı agresif” davranmış olabileceğini kabul etmişti. Bu açıklama Trump’a zeytin dalı olarak görüldü.

Trump’ın kabinesine yer almaya hazırlanan Tesla CEO’su Elon Musk’ın etkisi ise zenginler listesinde en yakın rakibi ve eski arkadaşı olan Bezos’u tedirgin etmiş görünmüyor.

Apple CEO'su Cook, Trump ile görüştü

Amerikan teknoloji devi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi.

The New York Times'ın haberine göre Cook, Trump ile toplantı yaptı.

NYT'nin ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre Cook, toplantının ardından Mar-a-Lago'da Trump ile akşam yemeğine katıldı.

Görüşme hakkında bilgi talep edilen Apple sözcüsü, açıklama yapmayı reddetti.