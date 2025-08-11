Seçim mitinginde silahlı saldırıya uğramıştı: Kolombiyalı senatör Miguel Uribe Turbay, haftalar sonra hayatını kaybetti
Kolombiyalı senatör ve cumhurbaşkanlığı yarışında önemli bir aday olan Miguel Uribe Turbay, 7 Haziran 2025’te Bogotá’daki bir seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırının ardından 11 Ağustos 2025’te hayatını kaybetti.
39 yaşındaki Miguel Uribe Turbay, “Centro Democrático” (Demokratik Merkez) partisinin önde gelen figürlerinden ve 2026 başkanlık seçimleri için ön adaylardan biriydi.
Saldırı sırasında, Uribe Turbay baş ve bacak bölgesine aldığı kurşunlarla ağır yaralandı. Acil ameliyata alınan sentör, iki ay süren yoğun bakımdaki mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili olarak, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 14–15 yaşlarında bir genç olay yerinde yakalandı. Yetkililer, olayla bağlantılı bazı diğer kişilerin de gözaltına alındığını açıkladı. Turbay'ın ölümü ülkede derin bir üzüntüyle karşılandı.