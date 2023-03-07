'Seçimi kazanmak için göçmen teknelerini durdurmalıyız'

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, hükümetin bugün duyurması öngörülen "ülkeye küçük teknelerle girenlerin sığınma talebinde bulunmasını önleyecek yeni yasa tasarısı" öncesinde The Telegraph gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

"Göçmen teknelerini durdurmalıyız ve yasa tasarımız da bunu yapacak. Artık geçici çözümler ya da zor kararlardan kaçmak yok." ifadesini kullanan Braverman, yeni yasa tasarısının uluslararası hukuk açısından yasallığını sorgulayanlara verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"Ben ve Başbakan (Rishi Sunak), işe yarayan yasa tasarısına sahip olduğumuzdan emin olmak için yorulmadan çalışıyoruz. Bu krizi çözmek için uluslararası hukukun sınırlarını zorladık... Buraya yasa dışı yollardan gelirseniz kalamazsınız."

Braverman, düzensiz göç meselesinin, gelecek seçimlerde partisi üzerindeki etkisine ilişkin, "Bence seçimi kazanmak için göçmen teknelerini durdurmamız gerekiyor. Aması falan yok. Bu yüzden Başbakan (Sunak), göç konusunu hükümetin 5 önceliğinden biri haline getirdi." dedi.

İngiliz hükümetinin, ülkeye küçük teknelerle giren yasa dışı göçmenlerin sığınma talebinde bulunmasını önleyecek yeni yasa tasarısını bugün duyurması öngörülüyor.

Sunak, Ruandalı mevkidaşıyla göç konusunu görüştü

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, dün, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'yle yaptığı telefon görüşmesinde, yasa dışı göç sorununu ele almıştı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin, İngiltere-Ruanda göç ortaklığını, insan kaçakçılarını engellemeye ve insani meseleleri ele almaya yönelik ortak çabaları görüştüğü belirtilmişti.

Açıklamada, "Liderler, bu önemli ortaklığın başarılı şekilde yürütülmesini sağlamak üzere birlikte çalışmaya devam edecekleri taahhüdünde bulundu." ifadesi kullanılmıştı.

Düzensiz göçle mücadele, hükümetin 5 önceliği arasında

İngiltere Başbakanı Sunak, Manş Denizi üzerinden yapılan düzensiz göçle mücadelenin hükümetin 5 önceliği arasında yer aldığını belirtmişti.

Resmi verilere göre, 2022'de 45 bin 756 göçmen, Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye ulaştı.

- Düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya gönderilme planı

İngiltere'de yasa dışı kalan göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi için 14 Nisan 2022'de iki ülke arasında “Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması" imzalanmıştı.

Söz konusu anlaşmaya ülkedeki insan hakları kuruluşları tepki göstermişti.

Temyiz Mahkemesi yargıçları, 13 Haziran 2022'de, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti. Bireysel başvuruları reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yapmıştı.

AİHM de 14 Haziran 2022'de uçağın hareketine dakikalar kala aldığı kararla uçuşu durdurmuştu.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, 19 Aralık 2022'de hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının "yasal" olduğuna karar vermişti.