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Sefer iptal edildi,  yolcular uçaktan acil durum kaydıraklarıyla çıkarıldı : 4 yaralı (Video)

ABD'nin Atlanta kentindeki havalimanında motor arızası nedeniyle uçuşu iptal edilen Delta Havayolları'na ait uçaktan yolcuların acil durum kaydıraklarıyla tahliye edildiği sırada 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Sefer iptal edildi,  yolcular uçaktan acil durum kaydıraklarıyla çıkarıldı : 4 yaralı (Video)
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ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentindeki uluslararası havalimanından Minnesota'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan Delta Havayolları'na ait Boeing 757 tipi yolcu uçağının seferi, motor arızası nedeniyle iptal edildi.

Uçaktaki 201 yolcu, kar fırtınası sırasında acil durum kaydıraklarıyla tahliye etmek zorunda kaldı. Tahliye sırasında en az 4 yolcu yaralandı, birinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Uçuş takip sitesi FlightAware verilerine göre kar fırtınası nedeniyle ülke genelinde 2 bin 500'den fazla uçuş iptal edildi.

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