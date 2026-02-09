Seguro Portekiz devlet başkanlığını beş yıl daha sürdürecek

Son günlerde yaşanan fırtınalar seçmenleri caydıramadı; Portekiz'in güney ve orta kesimlerindeki üç belediye meclisinin sel nedeniyle oylamayı bir hafta ertelemek zorunda kalmasına rağmen, katılım 18 Ocak'taki ilk turla yaklaşık aynı seviyede kaldı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, 63 yaşındaki Seguro gazetecilere, "Portekiz halkının bugün verdiği yanıt, özgürlüğe, demokrasiye ve ülkemizin geleceğine olan bağlılıkları beni doğal olarak duygulandırdı ve ulusumuzla gurur duymamı sağladı" dedi.

Erteleme, yaklaşık 37 bin kayıtlı seçmeni veya toplamın yaklaşık yüzde 0,3'ünü etkiledi ve genel sonucu etkilemesi olası değil. Oyların neredeyse yüzde 70'i sayıldıktan sonra, Seguro yüzde 64 oy aldı. Ventura yüzde 36 ile geride kaldı, ancak yine de göçmen karşıtı Chega partisinin geçen yılki genel seçimlerde elde ettiği yüzde 22,8'den çok daha güçlü bir sonuç alması muhtemel. Lizbon ve Porto gibi büyük şehirlerdeki oylar sona doğru sayılıyor.

Geçen yıl Chega, Sosyalistleri geride bırakarak ve yüzde 31,2 oy alan merkez sağ iktidar ittifakının ardından ikinci en büyük parlamento gücü olmuştu.

Pazar günü kaybetmesine rağmen, 43 yaşındaki karizmatik eski televizyon spor yorumcusu Ventura, Portekiz'de ve Avrupa'nın büyük bir bölümünde aşırı sağın artan etkisini yansıtıyor.