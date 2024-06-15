Seine Nehri'nde, sporcular için tehlikeli arz eden yüksek seviyelerde E. coli bakterisi bulundu

2024 Paris Olimpiyatları'na 2 aydan kısa bir süre kala Paris'in Seine Nehri'nde kirliliği ölçmek için yapılan testlerde sporcular için tehlikeli arz eden yüksek seviyelerde E. coli bakterisine rastlandı.

Cuma günü yayınlanan test sonuçları, yaşanan şiddetli yağmurun ardından Haziran ayının ilk sekiz gününde kirlenme seviyeleri, E. coli ve enterokok gibi bakterilerin sporcular için güvenli kabul edilen seviyelerin çok üzerinde olduğunu gösteriyor.

Euronews'in haberine göre rapor, üst düzey bir Uluslararası Olimpiyat Komitesi yöneticisinin, yarışların Seine Nehri'nin Eyfel Kulesi yakınındaki tarihi şehir merkezinde planlandığı gibi devam edeceğini ve "şüphelenmek için hiçbir neden olmadığını" söylemesinden bir gün sonra, izleme grubu Eau de Paris tarafından yayınlandı.

Fransa, şehrin eski kanalizasyon sistemini iyileştirmek ve nehirdeki kirliliği önlemek için 1.5 milyar dolar harcamıştı.

33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü Türkiye saatiyle 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak.

Seine Nehri'nde yapılacak ilk yarışma, 30 Temmuz sabahı 1,5 kilometre yüzmeyi yarışını içeren erkekler triatlonu olacak. Kadınlar triatlonu ertesi gün yapılacak ve karma bayrak yarışı 5 Ağustos'ta planlanıyor. Kadınlar ve erkekler için 10 kilometreyi aşan maraton yüzme yarışları ise sırasıyla 8 ve 9 Ağustos'ta yapılacak.