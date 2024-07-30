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Seine Nehri'nin kirliliği bitmedi! Paris 2024'te erkekler triatlon ertelendi, sporcular öfkeli

Kirlilikle gündeme gelen Seine Nehri kriz yaratmaya devam ediyor. Yetkililer nehrin temizlendiğini açıklasa da son yağışlarla kirliliğin arttığı belirtilen Seine Nehri'nde bugün yapılması planlanan Paris 2024'te erkekler triatlon yarışı ertelendi.

Haber Merkezi
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Seine Nehri'nin kirliliği bitmedi! Paris 2024'te erkekler triatlon ertelendi, sporcular öfkeli
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2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan Fransa’da, bugün yapılması planlanan erkekler triatlon yarışı Seine Nehri’ndeki kirlilik nedeniyle yarına ertelendi.

Olimpiyatlar öncesinde kirlilik tartışmaları ile gündeme gelen ve Fransız hükümetinin temizlenmesi için 2015'ten bu yana 1,4 milyar avro harcadığı Seine Nehri'nde bugün planlanan erkekler triatlon müsabakası kirlilik nedeniyle yapılamadı.

28 ve 29 Temmuz'da triatlon antrenmanlarının da kirlilik nedeniyle iptal edildiği nehirde yapılacak erkekler triatlon müsabakası yarına ertelendi.

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Fransa Milli Triatlon Takımı Teknik Direktörü Benjamin Maze, France Info'ya yaptığı açıklamada, yarışın ertelenmesinin öfke ve hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

"(Sporcularda) Mutlaka az bir öfke ve çok hayal kırıklığı var." ifadelerini kullanan Maze, sporcuların herhangi bir "belirsizlik" senaryosuna karşı hazırlıklı olduklarını ve bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.

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1923'ten bu yana kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasaklandığı ve 26 Temmuz'da Olimpiyatların açılış töreninin yapıldığı Paris'teki Seine Nehri’nde, 31 Temmuz ve 5 Ağustos'ta triatlon, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme ve 1-2 Eylül'de paratriatlon yarışmalarının yapılması planlanıyor.

Fransa, 11 Ağustos’a kadar sürecek Olimpiyatlara ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te düzenlenen organizasyona 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılıyor.

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