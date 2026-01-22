Sekiz Arap ve İslam ülkesi, Barış Konseyi'ne katılacak

Katar Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından liderlerine Barış Kurulu'na katılmaları için yapılan daveti memnuniyetle karşıladı.

Bakanlar, ülkelerinin Barış Kurulu’na katılım kararını duyurdu

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre bakanlar, ülkelerinin Barış Kurulu'na katılma yönündeki ortak kararlarını açıkladı. Her ülke, kendi ilgili yasal ve diğer gerekli prosedürlere göre katılım belgelerini imzalayacak.

Bakanlar, ülkelerinin Başkan Trump önderliğindeki barış çabalarına verdikleri desteği yineleyerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı Kararı ile onaylanan ve Gazze Çatışmasını Sonlandırmaya Yönelik Kapsamlı Plan'da belirtildiği üzere, kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını, Gazze'nin yeniden inşasının desteklenmesini ve Filistinlilerin uluslararası hukuka uygun olarak kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma hakkına dayalı adil ve kalıcı bir barışın geliştirilmesini amaçlayan, geçiş yönetimi olarak Barış Kurulu'nun misyonunun uygulanmasına olan bağlılıklarını teyit etti.