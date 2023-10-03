Selin vurduğu bölgelerin imarı için özel birim kuruluyor

TM Sözcüsü Abdullah Belhık, Meclis üyelerinin TM Genel Merkezindeki oturumunun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, TM üyeleri, Meclis Başkanı Akile Salih başkanlığında Bingazi'de toplanarak, sel felaketinin vurduğu Derne kenti ve diğer bölgelerin yeniden inşası için bir birim oluşturulmasını içeren yasa taslağını görüştü. Meclis, görüşmenin ardından tasarıyı onayladı.

Oluşturulması planlanan birimle ilgili detaylı bilgi verilmedi.

TM tarafından atanan hükümet, geçen hafta, "Daniel" fırtınası sebebiyle zarar gören ülkenin doğusundaki Derne kenti ve diğer bölgelerin yeniden inşası için bir fon kurmaya karar vermişti.

Sel felaketinden en çok etkilenen Derne'deki yerleşim yerlerinin yeniden imarı için 10 Ekim'de düzenlenmesi planlanan uluslararası konferans ise "lojistik nedenlerle" 1-2 Kasım tarihlerine ertelenmişti.

Libya'da sel felaketinden etkilenenlere yönelik uluslararası yardımları hangi tarafın organize edeceği ise tartışma konusu.

Benzer bir öneri de bir hafta önce TM'de görüşülmüş, ülkeler ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanan tüm mali yardımların toplanacağı özel bir hesap açılarak fonun kurulması öngörülmüştü. Ancak bu öneriye bazı siyasi taraflar itiraz etmişti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunu vuran sel felaketine yönelik uluslararası desteğin, afetzedelerin güvenini kazanmış, uzman ve ortak bir Libya kurumuna ihtiyaç duyduğunu aktarmıştı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayımlanan son rapora göre, selden 250 bin kişi etkilendi, 40 bin kişi ülke içinde yerinden oldu ve 4 bin 255 kişi yaşamını yitirdi.

Derne'nin yaklaşık bir buçuk kilometre güneyinde yer alan El-Bilad Barajı ile 13 kilometre güneyinde yer alan Bumansur Barajı, "Daniel' fırtınasının neden olduğu yağışların etkisiyle çökmüş, kent sular altında kalmıştı.