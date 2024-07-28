Sen Nehri'nde kirlilik arttı, Olimpiyat triatlon etkinliği iptal edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda kentin içinden geçen Sen Nehri'nde yapılacak triatlon yüzde antrenman etkinliği, nehirdeki kirliliğe takıldı. Yağışların nehirdeki kirlilik seviyesini etkilemesinin ardından etkinlik iptal edildi.

Reuters'ın aktardığına göre, bugün etkinliğin yapılması planlanan Sen Nehri'nin yarışlara uygun hale getirilebilmesi için Fransa şu ana kadar 1,4 milyar Euro altyapı yatırımı yaptı. Bu yatırımın amacı, kanalizasyon seviyelerini düşürmek ve nehri yüzmeye müsait hale getirmekti. Spor Bakanı Amélie Oudéa-Castéra'nın yanı sıra Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da nehrin yüzmeye elverişli olduğunu göstermek için Sen'de yüzmüştü.

"Kirliliğin sebebi yağmur"

Paris'in Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Pierre Rabadan, bugün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, şehre 'biraz' yağış düştüğünü ancak uyguladıkları her önlemin işe yaradığını ve nehirde herhangi bir taşma olmadığını anlattı. Yakın zaman içinde 'tatmin edici bir su kalitesine ulaşmayı' umduklarını kaydeden Rabadan, "Ancak bu, aynı zamanda hava durumu tahminlerine de bağlı" diye konuştu.

Paris 2024 organizatörlerinin konuya ilişkin açıklamalarında da cumartesi günü nehirde testler yapıldığı, Dünya Tiratlon Federasyonu'nun su kalitesi seviyelerine göre nehirdeki suyun etkinliğin düzenlenmesine elverişli olmadığı sonucuna varıldığı bilgisini verdi. Açıklamada, bunun sebebinin 26-27 Temmuz'da yağan yağmurlar olduğu belirtildi.

Olimpiyat organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, gelecek 48 saatte Paris'te güneşli bir hava ve yüksek hava sıcaklıkları bekleniyor. Açıklamada, salı günü erkeklerin müsabakası ile başlayacak triatlon öncesinde su kalitesinin iyileşeceğinden 'emin' olunduğu belirtildi.

Dünya Triatlon Federasyonu, her sabah yarış ya da antrenman öncesi Paris şehir yetkilileriyle birlikte sabah saat 04.00'te bir araya gelerek su kalitesi test sonuçlarını inceliyor ve Sen Nehri'nin suyunun yüzmeye uygun olup olmadığına karar veriyor.