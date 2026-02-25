Senato’da kriz derinleşiyor mu? ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nda kısmi kapanma sürüyor

ABD Senatosu’nda yapılan son oylama, İç Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesini güvence altına alacak yasa tasarısının reddedilmesiyle sonuçlandı ve kurumda 14 Şubat’tan bu yana süren kısmi kapanmanın devam etmesine yol açtı. Bakanlık, sınır güvenliği, göç işlemleri, terörle mücadele ve acil durum yönetimi gibi kritik görevlerden sorumlu olduğundan, bütçe onayının gecikmesi hizmetlerin aksamasına neden oluyor. Zorunlu personel görevine devam ederken, binlerce çalışan ücretsiz izne çıkarıldı ve maaş ödemelerinde gecikmeler yaşanıyor.

Siyasi anlaşmazlık bütçeyi kilitledi

Oylamanın başarısız olmasının arkasında, sınır güvenliği ve göç politikalarıyla ilgili ciddi siyasi anlaşmazlıklar bulunuyor. Cumhuriyetçiler, tasarıya güvenlik önlemleri ve sınır duvarı finansmanını eklemeye çalışırken, Demokratlar bu maddelere karşı çıkarak göçmen haklarının korunmasını savundu. Bu uzlaşmazlık, federal harcamaların bir bölümünü bloke ederek, İç Güvenlik Bakanlığı’nda işleyişin kesintiye uğramasına yol açtı.

Kamu hizmetleri ve ekonomi üzerinde baskı

Kısmi kapanmanın etkileri sadece kamu çalışanlarıyla sınırlı değil. Sınır bölgelerinde görev yapan personelin eksikliği, göçmen işlemlerinde ve güvenlik kontrollerinde gecikmelere sebep oluyor. Yerel ekonomilerde ise federal çalışanların maaş ödemelerinin gecikmesi, tüketim ve hizmet sektörlerinde hissedilir bir baskı yaratıyor. Piyasalar da Washington’daki bu çıkmazı yakından izleyerek, kriz derinleşirse daha geniş çaplı bir hükümet kapanmasının ekonomiye olası etkilerini hesaplamaya çalışıyor.

Senato’daki taraflar yeni bir uzlaşma sağlamak için görüşmelerini sürdürüyor, ancak bugüne kadar bütçe tasarısındaki kritik maddeler üzerinde ilerleme kaydedilemedi. Bu durum, federal kurumların işleyişini etkileyen siyasi anlaşmazlıkların, hem kamu hizmetleri hem de ekonomik dengeler üzerinde doğrudan sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koyuyor.