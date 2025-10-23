  1. Ekonomim
Senato'da rekor konuşma: Senatör Merkley, Trump'ı 22 saat boyunca eleştirdi

ABD’li Demokrat Senatör Jeff Merkley, Başkan Donald Trump’ın politikalarını eleştirmek için Senato’da 22 saatten fazla konuştu.

Senato'da rekor konuşma: Senatör Merkley, Trump’ı 22 saat boyunca eleştirdi
The Hill gazetesinin haberine göre, Merkley'nin hitabı, Senato tarihinin en uzun üçüncü konuşması olarak kayıtlara geçti.

Senatör Merkley’den tarihi konuşma

Merkley, 21 Ekim Salı günü yerel saatle 18.30'dan kısa süre önce başladığı konuşmasına, 22 Ekim Çarşamba saat 17.00'de son verdi.

Yaklaşık 22 saat 40 dakika konuşan Merkley, açılış konuşmasında "Bu akşam Senato'ya alarm zillerini çalmak için geldim. İç savaştan bu yana ülkemiz için en tehlikeli anı, en büyük tehdidi yaşıyoruz. Başkan Trump, anayasamızı parçalıyor." ifadelerini kullandı.

Demokrat Senatör'ün konuşmasının ana gündeminde, Trump'ın Oregon eyaletine bağlı Portland kentine Ulusal Muhafız birliklerini görevlendirme kararı, ABD'de üniversitelere verilen araştırma fonlarının kesintiye uğraması ve Trump'ın son dönemde önde gelen Demokrat isimlere yönelttiği suçlamalar yer aldı.

