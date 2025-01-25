Senatodan Trump'ın İç Güvenlik Bakanı adayı Noem'e onay çıktı

CNN'in haberine göre, ABD Kongresinin Senato kanadında 53 yaşındaki Kristi Noem'in adaylığı onaylandı.

53 koltuk ile Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu Senatoda, 59 hayır oyuna karşı 34 evet oyu alan Noem, ABD’nin yeni İç Güvenlik Bakanı oldu.

Noem, 17 Ocak'ta Senato'da yaptığı konuşmada, ABD-Meksika sınırını "savaş alanı" olarak nitelendirmiş ve sınır güvenliğini "en önemli öncelik" olarak değerlendirmişti.

İç Güvenlik Bakanlığının başarısının her zamankinden daha "kritik" olduğunu belirten Noem, "Sınırlarımızı yasadışı kaçakçılık ve göçe karşı güvence altına almalıyız." açıklamasında bulunmuştu.

Noem, "suçlu yabancıların" ülkeden gönderilmesinin, Amerikan vatandaşlarının daha güvenli olmasına yardımcı olacağını ifade etmişti.

Konuşmasında birçok farklı konuyu ele alan Noem, siber saldırı, doğal afet ve terörizm gibi konulara da dikkati çekmişti.