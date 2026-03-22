Senatör Murphy: Trump, İran'a karşı savaşın kontrolünü kaybetti

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin önde gelen üyelerinden biri olan Chris Murphy, dördüncü haftasına giren ortak ABD-İsrail askeri operasyonunun gidişatını eleştiren ve sayıları giderek artan milletvekilleri arasında yer alıyor.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmaması durumunda İran'ın enerji santrallerini "yerle bir etme" tehdidinde bulundu.

Murphy daha önce de söz konusu askeri operasyonu "Trump'ın çılgın savaşı" olarak nitelendirdi.

Senatör, akaryakıt fiyatlarındaki sert artışın ardından operasyonun tüm ABD ekonomisini daraltmaya başladığını ifade etti.