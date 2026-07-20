Senegal Cumhurbaşkanı Faye, ECOWAS Dönem Başkanı oldu

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da düzenlenen "69. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde liderler, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yi oy birliğiyle ECOWAS Dönem Başkanı seçti.

Faye, görevi Sierra Leone Cumhurbaşkanı ve ECOWAS Dönem Başkanı Julius Maada Bio'dan devraldı.

ECOWAS'ın yeni dönem başkanı olarak görev yapacak Faye'nin, bölgesel entegrasyonun güçlendirilmesi, barış ve güvenliğin artırılması ile ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara öncülük etmesi bekleniyor.