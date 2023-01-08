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Senegal'de iki otobüs çarpıştı: 38 ölü

Senegal'in güneybatısında meydana gelen trafik kazasında 38 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Ulusal itfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Dakar'a 250 kilometre mesafedeki Kaffrine kenti yakınlarında sabaha karşı 2 otobüs çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 38 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Sall, kazada yaşamını yitirenler için 9 Ocak'tan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

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