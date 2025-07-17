  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Seneler sonra yeniden popüler olan "Pretty Little Baby" şarkısının sahibi Connie Francis hayatını kaybetti
Takip Et

Seneler sonra yeniden popüler olan "Pretty Little Baby" şarkısının sahibi Connie Francis hayatını kaybetti

"Pretty Little Baby" şarkısıyla tanınan Connie Francis, 87 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi yakın arkadaşı Ron Roberts duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Seneler sonra yeniden popüler olan "Pretty Little Baby" şarkısının sahibi Connie Francis hayatını kaybetti
Takip Et

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ABD’li şarkıcı Connie Francis, 16 Temmuz 2025 tarihinde yaşamını yitirdi.

Ölüm haberini ünlü ismin yakın arkadaşı Ron Roberts duyurdu. Roberts, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendisinden size bu üzücü haberi vermekten dolayı son derece kırgınım ve büyük bir hüzün içindeyim" ifadelerini kullandı.

Connie Francis’in 1962 tarihli parçası "Pretty Little Baby" seneler sonra hem ABD hem de İngiltere müzik listelerinde yeniden üst sıralarda yer aldı.

Connie Francis, 1950’ler ve 60’larda "Stupid Cupid", "Lipstick on Your Collar", "Who’s Sorry Now" ve "Where the Boys Are" gibi şarkılarıyla şöhreti yakaladı.

Minguzzi ailesinin avukatı Epözdemir ailesine gelen tehdit mesajlarını ifşa etti: Senin kafanı kopartırız!Minguzzi ailesinin avukatı Epözdemir ailesine gelen tehdit mesajlarını ifşa etti: Senin kafanı kopartırız!Gündem
Kadın örgütleri Ayşe Tokyaz için yürüdü: Kız kardeşinin şikâyetleri dikkate alınmadıKadın örgütleri Ayşe Tokyaz için yürüdü: Kız kardeşinin şikâyetleri dikkate alınmadıGündem
Dünya
Ukrayna’nın yeni başbakanı Yulia Svyrydenko oldu
Ukrayna’nın yeni başbakanı Yulia Svyrydenko oldu
İsrail’in vurduğu Suriye Genelkurmay Başkanlığı'ndaki hasar görüntülendi
İsrail’in vurduğu Suriye Genelkurmay Başkanlığı'ndaki hasar görüntülendi
İtalya Başbakanı Meloni'den İsrail'e Gazze tepkisi: Sivil halka yönelik saldırılar kabul edilemez
İtalya Başbakanı Meloni'den İsrail'e Gazze tepkisi: Sivil halka yönelik saldırılar kabul edilemez
Dolandırıcılıkla suçlanıyordu! Samsung Electronics Başkanı Lee beraat etti
Dolandırıcılıkla suçlanıyordu! Samsung Electronics Başkanı Lee beraat etti
İngiltere'de oy kullanma yaşı 16'ya düşürülecek
İngiltere'de oy kullanma yaşı 16'ya düşürülecek
Rusya: İsrail'in saldırıları Suriye'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ediyor
Rusya: İsrail'in saldırıları Suriye'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal ediyor