  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Sevkiyat halkası çözülüyor: Lazkiye'de Esad rejimine ait bir uyuşturucu deposu daha ele geçirildi
Takip Et

Sevkiyat halkası çözülüyor: Lazkiye'de Esad rejimine ait bir uyuşturucu deposu daha ele geçirildi

Suriye'de geçici hükümete bağlı Genel Güvenlik İdaresi güçleri, devrik Beşşar Esed rejiminin Lazkiye ilindeki limanda bulunan uyuşturucu depolarından birini daha ele geçirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sevkiyat halkası çözülüyor: Lazkiye'de Esad rejimine ait bir uyuşturucu deposu daha ele geçirildi
Takip Et

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor.

İhbar üzerine harekete geçen, yeni hükümete bağlı Genel Güvenlik İdaresi güçleri, Lazkiye'de deniz limanında captagon adlı uyuşturucu maddenin üretildiği ve sevkiyata hazır şekilde paketlendiği bir depoya daha ulaştı.

Genel Güvenlik İdaresinden Komutan Ebu Usama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu deposunun devrik lider Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed komutasındaki 4. tümene bağlı olduğunu belirtti.

Ebu Usama, limanda devam eden arama faaliyetlerin ikinci gününde, captagon türü uyuşturucu hapların, ana kucağı, su pompası, elektik kablosu ve kahve tepsileri içine gizlendiğini dile getirdi.

AA ekibinin depoda yaptığı çekimde, gizlenen captagon türü uyuşturucu madde ve haplar görüntülendi.

Rejim uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde ediyordu

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etti.

Mahir Esed'in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkeleri ve dünyaya sevk etti.

İngiliz hükümetinin tahminlerine göre Esed, captagon'un küresel üretiminin yüzde 80'inden sorumluydu. Küresel captagon ticaretinin yıllık değerinin 10 milyar doları bulduğu, devrilen Esed ailesinin yıllık karının ise 2,4 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

AA ekibi, 18 Ocak'ta da Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin Lazkiye ilindeki limanda bulunan ve Genel Güvenlik İdaresi güçleri tarafından ele geçirilen en büyük uyuşturucu depolarından birine ulaşarak, depo ve tırlar dolusu uyuşturucu madde ve gizlendiği eşyaları görüntülemişti.

İsrail ve Hamas arasında tarihi ateşkes! Esir takası süreci başladı: İşte dakika dakika yaşananlar!İsrail ve Hamas arasında tarihi ateşkes! Esir takası süreci başladı: İşte dakika dakika yaşananlar!Dünya

 

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı kod ve kırmızı difüzyon ile aranan 760 kişi yakalandıİçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı kod ve kırmızı difüzyon ile aranan 760 kişi yakalandıGündem

 

Dünya
Hamas Siyasi Büro Üyesi Nazzal: Anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye'nin etkisi çok büyük
Anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye'nin etkisi çok büyük
20 Ocak'ta göreve başlayacak! İşte Trump'ın politikalarını hayata geçirecek 10 isim...
İşte Trump'ın politikalarını hayata geçirecek 10 isim...
Trump duyurdu: TikTok yasağını ertelemeye yönelik kararnameyi imzalayacak
Trump duyurdu: TikTok yasağını ertelemeye yönelik kararnameyi imzalayacak
Epifani affı! Gürcistan Cumhurbaşkanı 613 mahkumu affetti
Epifani affı! Gürcistan Cumhurbaşkanı 613 mahkumu affetti
İsrail ve Hamas arasında tarihi ateşkes! Esir takası süreci başladı: İşte dakika dakika yaşananlar!
İsrail ve Hamas arasında tarihi ateşkes: İşte dakika dakika yaşananlar!
İsrail basını duyurdu: Kızılhaç, 3 rehineyi teslim aldı
İsrail basını duyurdu: Kızılhaç, 3 rehineyi teslim aldı