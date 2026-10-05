Sevkiyat rakamları dibi gördü: İranlı komutandan Hürmüz değerlendirmesi

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Orta Doğu'da tırmanan gerilimin merkezinde yer alan Hürmüz Boğazı'na ilişkin İran kanadından yeni bir açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey isimlerinden Tuğgeneral Ali Fedevi, stratejik su yolundaki son duruma ve bölgedeki deniz trafiğine dair değerlendirmelerde bulundu. Boğazdaki hakimiyetin İran'ın elinde olduğunu savunan Fedevi, ABD'nin güvenlik sağlama iddialarına karşılık mevcut nakliyat verilerini paylaştı.

Güney rotasında sevkiyat belirgin şekilde geriledi

Tuğgeneral Ali Fedevi, ABD tarafından emniyete alındığı öne sürülen güney koridoru üzerinden gerçekleştirilen petrol geçişlerine değindi. Söz konusu rotayı kullanarak yapılan sevkiyatın günlük yaklaşık 3 ila 4 milyon varil seviyesinde kaldığına dikkat çeken İranlı komutan, bu rakamların çatışma öncesi dönemde yaşanan yoğun deniz trafiğiyle karşılaştırıldığında son derece kısıtlı ve "önemsiz bir boyutta" kaldığını savundu.

Hürmüz Boğazı'nda denetim vurgusu

Stratejik deniz yolundaki güvenlik ve denetim mekanizmalarına dair kararlılık mesajı veren Fedevi, Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyetin tamamen kendi güçlerinin kontrolünde bulunduğunu yineledi. Bölgesel sevkiyat hatlarındaki aksamaların piyasalara yansıması takip edilirken, Tahran yönetimi su yolundaki askeri ve operasyonel varlığını vurgulamayı sürdürüyor.